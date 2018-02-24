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Экономика и финансы, Общество

В Татарстане отремонтируют 38 зданий и помещений сельсоветов

24 февраля 2018, 13:58

В Татарстане отремонтируют 38 зданий и помещений сельсоветов На капитальный ремонт зданий советов сельских поселений будет направлено 100 млн рублей.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане за 2018 год должны отремонтировать 38 зданий и помещений исполкомов и советов сельских поселений и построить еще десять. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба главы республики.

Всего на капитальный ремонт зданий сельсоветов будет направлено 100 млн рублей. Уже на 28 объектах из 38 начаты работы, отметил докладчик.

Кроме того, в республике планируется отремонтировать 63 машинно-тракторных парка, 127 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, 227 коровников и 15 овощехранилищ, а также построить 123 силосно-сенажных траншеи, добавил министр.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 


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