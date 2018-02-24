В Татарстане за 2018 год отремонтируют 120 медучреждений

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане за 2018 год планируется капитально отремонтировать 120 зданий медицинских учреждений. На эти цели будет выделено 3 млрд 195 млн 720 тыс. рублей. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба главы республики.

В том числе в Казани предполагается капитально отремонтировать 21 здание, в Набережных Челнах – 15 зданий, в Нижнекамске – шесть зданий, в Альметьевске – четыре здания, а в других муниципальных образованиях – еще 74.

Согласно данным на 22 февраля, на 44 объектах из 120 начаты подготовительные работы. Также ведется подготовка проектно-сметной документации, согласование планировочных решений.

Кроме того, в республике планируется отремонтировать 42 культурных объекта за 342 млн 975 тыс. рублей. Работы уже ведутся на 29 из них, сообщил Файзуллин.

Также в Татарстане за 50 млн рублей капитально отремонтируют 19 помещений муниципальных архивов. Работы начаты на 12 объектах, добавил министр.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.