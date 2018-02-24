Президент РТ поздравил причастных к успехам российских лыжников на Олимпиаде

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил причастных к успехам российских лыжников на Олимпийских играх в Пхенчхане, где Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебряную и бронзовую медали в лыжной гонке классическим стилем на 50 км. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Поздравительную телеграмму Президент РТ направил лыжнику из Татарстана Андрею Ларькову, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, ректору Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Юсупу Якупову и первому тренеру спортсмена Владимиру Махалову.

«Поздравляю вас с новой олимпийской наградой – бронзовой медалью, которую завоевал Андрей Ларьков в лыжной гонке на 50 км. Это сложнейшая, королевская дистанция, и взойти на пьедестал почета – значит показать высочайшее техническое мастерство, умение точно рассчитывать силы, уникальное упорство, выносливость и волю к победе», – подчеркнул Минниханов.

«Замечательно, что второе место в этом соревновании также занял российский лыжник Александр Большунов», – добавил он.

Президент РТ отметил, что многолетний неустанный труд Ларькова, Большунова и всех тех профессионалов, которые развивают в стране лыжный спорт, приносит достойные плоды. «Желаю вам счастья, крепкого здоровья, спортивной удачи и новых больших свершений во славу Татарстана и России», – заключил он.