В Татарстане стартовала программа по капремонту зданий молодежных центров

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году стартовала программа по капитальному ремонту зданий и помещений молодежных центров, укреплению их материальной базы. Запланирован ремонт шести объектов, работы уже начаты на пяти. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба главы республики.

По программе капитального ремонта зданий образовательных организаций предполагается отремонтировать 16 муниципальных школ и 12 коррекционных на 732 млн 720 тыс. рублей, а также 85 детских садов на 1 млрд 743 млн 710 тыс. рублей. По данным на 22 февраля работы велись в 13 муниципальных школах из 16, семи коррекционных школах из 12 и 56 детсадах из 85, сообщил докладчик.

Начался ремонт 13 детских оздоровительных лагерей из 14 запланированных. На капремонт лагерей предполагается направить 112 млн рублей, на строительство шести новых лагерей – 40,5 млн рублей, а на реконструкцию еще одного – 40 млн.

Также ведутся ремонтные работы в девяти ресурсных центрах (колледжах) из 11 запланированных.

Ремонтируются 27 подростковых клубов из 28, вошедших в программу. Для этого выделено 100 млн рублей, добавил Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.