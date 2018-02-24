(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила о переполняющем ее чувстве гордости за российских лыжников, передает ТАСС.

Ранее россияне Александр Большунов и представляющий Татарстан Андрей Ларьков завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в лыжной гонке классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Пхенчхане. Победителем стал представитель Финляндии Ииво Нисканен.

«У меня вся Олимпиада – это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня сегодня был одной ногой на золотом пьедестале (Большунов лидировал большую часть гонки – прим. Т-и) и мы видели, что у него, видимо, схватило печень, он показал, что он боец», – заметила Вяльбе.

«Думаю, что у них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию», – добавила глава ФЛГР.