В Татарстане на программу капремонта жилых домов выделят более 6 млрд рублей

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане финансирование программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2018 году составит 6 млрд 76 млн 348 тыс. рублей. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба главы республики.

В том числе из бюджета Татарстана будет выделено 1 млрд 364 млн 280 тыс. рублей, а из бюджетов муниципалитетов – 874 млн 180 тыс. рублей. Еще 3 млрд 837 млн 900 тыс. рублей поступят из средств граждан.

Всего в республике предполагается отремонтировать 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн кв. м в 43 муниципальных образованиях, добавил Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.