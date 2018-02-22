Исполнитель роли Люка Скайуокера получил именную звезду на аллее Голливуда

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Голливудский актер Марк Хэмилл, который исполнил роль Люка Скайуокера в фантастической саге «Звездные войны», удостоится именной звезды на Аллее славы в Голливуде, пишет «Газета.Ru».
Открытие именного знака состоится 8 марта. Планируется участие режиссера Джорджа Лукаса и актера Харрисона Форда. Звезда Хэмилла на Голливудском бульваре станет 2630-й по счету.
Марк Хэмилл родился 25 сентября 1951 года в Окленде, штат Калифорния. Помимо съемок в фильмах и сериалах, Хэмилл работал в театре на Бродвее, занимался озвучиванием анимационных фильмов и компьютерных игр, а также создавал комиксы.
Ранее сообщалось, что Джина Лоллобриджида, которой в 2017 году исполнилось 90 лет, удостоилась именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Звезда легендарной актрисы стала 2628-й на Голливудском бульваре.