Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия второй допинг-пробы

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Подозреваемая в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Пхенчхане российская бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B. Об этом рассказала пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова, передает ТАСС.

Отказ от вскрытия второй пробы означает признание спортсменом факта наличия запрещенного препарата. Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин объяснил соответствующее решение спортсменки желанием избежать более серьезных санкций, отмечает RT.

«Если ограничиться пробой A, то атлет осознает вину и далее следуют более мягкие санкции. Сергеева осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку», – пояснил он.

По информации газеты «Коммерсантъ», в допинг-пробе A бобслеистки был обнаружен триметазидин, который применяется для лечения и профилактики болезней сердца. Его прием был запрещен Всемирной антидопинговой организацией (WADA) в 2014 году.

Между тем в Федерации бобслея России рассказали, что результат взятых 13 февраля анализов был отрицательным, и лекарств Сергеевой никто не назначал.

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпийских играх в Пхенчхане.