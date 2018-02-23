«Тоннель» в Казани: более 40 нарушений за три часа

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева»). В Казани в поселке Мирный на развязке, который горожане называют «Тещин язык», сотрудники Госавтоинспекции организовали «Тоннель». 11 экипажей – 22 инспектора дорожно-патрульной службы провели совместную работу со службой судебных приставов, которые работают с должниками.

За время рейда накануне, а длился он три часа, инспекторы выявили более 40 нарушителей ПДД. Пятерых водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки детей, восьмерых – за управление автомобилем без полиса ОСАГО.





«Целью рейдовых мероприятий является выявление грубых правонарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо неоплаченные штрафы. Данные мероприятия принимают плановый характер, что, безусловно, приносит большой плюс в копилку обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Казани», – сказал начальник отделения по Кировскому району отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани Рафаэль Сагдиев.





Одним из первых остановили мужчину, у которого, как выяснилось, накопился долг по штрафам – 6500 рублей. Судебные приставы попросили его оплатить часть штрафа на месте: «С вас 2240 рублей с комиссией», – сообщил судебный пристав-исполнитель по административным задолженностям Константин Большаков. Остальную часть суммы нарушитель пообещал оплатить в течение недели.



«Если человек не заплатит в течение недели оставшуюся сумму штрафа, к нему домой приедут приставы и арестуют имущество», – объяснил пристав мужчине.



Шамиль купил своему сыну автомобиль, но его пришлось отдать сотрудникам Госавтоинспекции – автомобиль забрал эвакуатор. Полицейские обнаружили, что у «новой» машины неисправно рулевое управление.





«Мы купили машину, едем до дома, а нас вот остановили. А у нас, оказывается, не работает то и не работает это. Конечно, если купил поддержанный автомобиль, у него могут быть дефекты. Мы не успели их устранить», – возмущался Шамиль.



Аделя остановили за тонированные боковые стекла его автомобиля. Парень немедленно снял тонировку по указанию инспектора ДПС.



«Да не я же тонировался, я машину такую купил, больше тонироваться не буду», – рассказал Адель.



Настоящий хаос разразился на «Тещином языке». Кто-то возмущался обвинениями инспекторов, считая их беспочвенными, кто-то снимал рейд на камеру, чтобы выложить в соцсети, кто-то просто высказывал недовольство тем, что инспекторы ДПС останавливают водителей в том, месте, где обычно останавливается общественный транспорт.





«Вот здесь должен стоять автобус, где вы стоите. Он сейчас должен подъехать, а ему встать некуда. Что вы здесь стоите, он ровно по часам приезжает», – возмущался мужчина.



Однако сотрудники ГИБДД объяснили, что имеют полное право работать на этом месте – знака остановки здесь нет, а автобусы останавливаются, что называется «по требованию».