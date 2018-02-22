Сотрудники Госавтоинспекции устроили облаву на водителей в поселке Мирный в Казани

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева»). В Казани сотрудники Госавтоинспекции устроили облаву на водителей на развязке в поселке Мирный, на участке, который горожане шутливо называют «Тещин язык».

В очередной раз полицейские проводят профилактический рейд «Тоннель», который позволяет выявить большое количество нарушений правил дорожного движения. Такие мероприятия проводятся ежемесячно.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции обратят особенное внимание на тех, кто возит детей без специальных автокресел, кто водит машину без прав, в состоянии опьянения, а также на тех, кто ездит с тонированными боковыми стеклами. Инспекторы ДПС проведут беседы с водителями, которые просрочили оплату штрафов за нарушение ПДД.

Особый контроль будет за водителями, которые не уступают дорогу пешеходам и за пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте.