Минобороны РФ удалось перевести основное оборудование кораблей ВМФ на отечественные образцы

(Зеленодольск, 23 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Министерству обороны РФ удалось перевести основное оборудование кораблей ВМФ на отечественные образцы. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский.

«В прошлом году ситуация (с импортозамещением в кораблестроении — прим. Т-и) кардинально изменилась, по всем видам основного оборудования — это отечественные образцы. Самое сложное — это электронная компонентная база», — сказал он.

Представитель Минобороны РФ сегодня принимал участие в закладке малого ракетного корабля проекта 21631 «Народу-Фоминск». Корабли этой серии показали высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии, отметил Печковский.

«В настоящее время принята государственная программа вооружения, где ВМФ уделено особое место, и в первую очередь — это развитие военного кораблестроения в части создания кораблей дальней морской зоны и поддержания имеющегося в составе ВМФ», — заметил он.