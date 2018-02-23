На Зеленодольском заводе имени Горького заложили малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»

(Зеленодольск, 23 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького сегодня прошла закладка малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631. Главнокомандующий ВМФ присвоил кораблю название «Наро-Фоминск».

МРК проекта 21631, которые строятся на заводе в Зеленодольске с 2010 года, обладают классом «река-море». Корабли оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Сегодня мы констатируем факт, что это единственный завод, который глубоко освоил серийное строительство кораблей данного класса. Мы вами гордимся», — отметил в своем выступлении на закладке корабля начальник Управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

Корабли проекта 21631 принимали участие в операции в Сирии против Исламского государства*. Так МРК «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» совместно с РК «Дагестан» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам экстремистов.

«Всего серия 21631 состоит из 12 кораблей. Это 11-ый, функционал — это изюминка этого корабля, что при своем малом водоизмещении, он оснащен комплексом „Калибр“ — это крылатые ракеты большой дальности, которые показали очень высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии», — заметил начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский.

Государственному заказчику на сегодняшний день сданы пять кораблей проекта 2631: «Град Свияжск» (2013), «Углич» (2013), «Великий Устюг» (2014) — входят в состав Каспийской флотилии. Еще два МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов» сданы в 2015 году и входят состав Балтийского флота.

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в данный момент идет строительство еще семи кораблей. В текущем году предприятие планирует сдать два МРК проекта 21631 — «Вышний Волочек» (апрель 2018) и «Орехово-Зуево» (октябрь 2018).

*Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация.