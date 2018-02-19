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Допинг-офицеры WADA заставили фигуристку Загитову прекратить тренировку

19 февраля 2018, 14:56

Фигуристка вышла на лед в свое тренировочное время, но спустя несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российская фигуристка Алина Загитова, взявшая «серебро» на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию, по требованию допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) была вынуждена прекратить официальную тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб российской команды.

«Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови», — сказал представитель штаба российской команды.

Фигуристка вышла на лед в свое тренировочное время, но спустя несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. 

В результате тренировка была сорвана, сообщили в команде. 

Короткая программа в одиночном женском катании состоится 21 февраля, произвольная — 23 февраля.


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