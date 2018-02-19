Допинг-офицеры WADA заставили фигуристку Загитову прекратить тренировку

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российская фигуристка Алина Загитова, взявшая «серебро» на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию, по требованию допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) была вынуждена прекратить официальную тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб российской команды.

«Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови», — сказал представитель штаба российской команды.

Фигуристка вышла на лед в свое тренировочное время, но спустя несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу.

В результате тренировка была сорвана, сообщили в команде.

Короткая программа в одиночном женском катании состоится 21 февраля, произвольная — 23 февраля.