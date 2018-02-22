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Источники подтвердили перебазирование российских истребителей в Сирию

22 февраля 2018, 21:42

Цель перебазирования истребителей не уточняется, но один из источников напомнил, что самолет проходит испытания.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) перебазированы в Сирию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

«Они действительно там», — сообщил один из источников, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о прибытии двух Су-57 на авиабазу Хмеймим.

Цель перебазирования истребителей не уточняется, но один из источников напомнил, что самолет проходит испытания. Они предполагают, в том числе, испытание вооружения Су-57.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские самолеты, в том числе два истребителя пятого поколения Су-57, заходят на посадку на авиабазу Хмеймим. 

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого.


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