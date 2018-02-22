В сети появилось видео посадки российских истребителей Су-57 в Сирии

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В сети появилось видео посадки российских истребителей в Сирии, пишут «Ведомости».

Сирийские пользователи Twitter опубликовали кадры, на которых российские самолеты, в том числе два истребителя пятого поколения Су-57, заходят на посадку на авиабазу Хмеймим.

Также пользователи соцсетей разместили фото заходящих на посадку истребителей Су-37, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и пассажирского Ту-154.

На сегодняшний день построено десять опытных экземпляров Су-57. В этом году ожидается заключение контракта на поставку установочной партии из 12 Су-57. Истребители направят для войсковых испытаний в центрах ВКС, отметил замминистра обороны России Юрий Борисов.