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Политика

В сети появилось видео посадки российских истребителей Су-57 в Сирии

22 февраля 2018, 09:40

Сирийские пользователи соцсетей опубликовали кадры с современными российскими самолетами.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В сети появилось видео посадки российских истребителей в Сирии, пишут «Ведомости».

Сирийские пользователи Twitter опубликовали кадры, на которых российские самолеты, в том числе два истребителя пятого поколения Су-57, заходят на посадку на авиабазу Хмеймим. 

Также пользователи соцсетей разместили фото заходящих на посадку истребителей Су-37, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и пассажирского Ту-154. 

На сегодняшний день построено десять опытных экземпляров Су-57. В этом году ожидается заключение контракта на поставку установочной партии из 12 Су-57. Истребители направят для войсковых испытаний в центрах ВКС, отметил замминистра обороны России Юрий Борисов.


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