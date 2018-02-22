Жители Казани поддержали всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Татарстан присоединился к организованной Рособрнадзором всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Казани, на площадке гимназии № 8 – Центра образования, родители выпускников школ сдали госэкзамен по русскому языку. Мероприятие поддержали депутаты парламента, проректоры вузов, спортсмены, актеры и журналисты республики.

Для участия в акции поступило более 800 заявок от жителей республики, в том числе в Казани – 45, сообщила руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова.

«Мы приглашаем родителей сдать ЕГЭ из-за того, что вокруг него ходит слишком много мифов. Якобы сдать экзамен сложно, он проходит в страшной психологической обстановке. Больше навевают страх и нервируют детей сами родители и педагоги. Не надо детей пугать ЕГЭ. Это сдаваемый экзамен – благодаря тем знаниям, которые они получили в школе», – заметила она.

До начала экзамена зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова рассказала, что ее сын учится в пятом классе и они вместе занимаются русским языком. «На самом деле депутаты каждый день сдают какой-нибудь экзамен. Поэтому я особо не волнуюсь. И в школе я его сдала на "пять", потом в университете изучала. Русский язык – богатство нашей страны и народа. Знание языка – это возможность убеждать, добиваться своих целей, строить карьеру. Поэтому ребятам, которые постигают в школе русский язык, хочу пожелать, чтобы они это богатство накапливали», – отметила депутат.

Пришедший на экзамен глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов подчеркнул, что он как руководитель ведомства хочет понять процесс проведения ЕГЭ. «Вокруг него много разной информации, поэтому я хочу сам во всем убедиться», – пояснил он.

Сегодня участники акции прошли все процедуры ЕГЭ. Они лично увидели, как организован контроль на экзамене. Их допустили в аудитории написания работ через рамку металлоискателя и при предъявлении паспорта. Участники заполнили необходимые бланки и выслушали инструктаж организаторов. Их предупредили, что запрещено иметь средства связи, фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться справочниками, разговаривать, вставать с места и так далее. На написание работ был выделен один час.

«Все шло четко по плану. Распечатка материалов прошла хорошо. Никто на экзамен не опоздал. Участники выполнили восемь заданий, последнее из которых включало написание мини-сочинения», – сказала журналистам после завершения экзамена Гульнара Габдрахманова.

После написания работ участники поделились впечатлениями. Так, проректор по образовательной деятельности К(П)ФУ Дмитрий Таюрский признался, что сдавать экзамен ему было несложно.

«Впечатления самые хорошие, окунулся в школьные годы, вспомнил, как сдавали экзамены, не в такой форме, в другой, но сочинение тоже писали. Прекрасная атмосфера, интересные задания. Мне пригодились знания из школьной программы, специально не готовился. По своей задумке ЕГЭ – очень хорошая вещь. У нас его часто ругают не потому, что это плохая идея. Просто вначале была немного неправильная форма организации. Последние пять-шесть лет она существенно изменилась, появились творческие задания, которые проверяют человека не на способность проставить галочки в нужных клеточках, а на способность креативно мыслить, решать задачи», – заявил он.

Несложными показались задания и татарстанскому стрелку, мастеру спорта России международного класса Александру Фурасьеву.

«Очень интересно, познавательно, необычно и непривычно для меня. Сильного волнения не было. На старт выходить сложнее, потому что спортивный азарт больше меня захватывает, чем сдача экзамена. Проходить через металлорамки – сейчас это везде в целях безопасности. Единственное, мы привыкли к сотовым телефонам. Все равно есть от них зависимость, и когда с собой нет мобильного, как-то не так себя чувствуешь», – рассказал он.

«Я сделала вывод, что сдача ЕГЭ требует максимальной концентрации. Даже в том, чтобы правильно заполнить все документы. Я поняла, что для ребят с проблемами в концентрации внимания это непросто. На самом деле в заданиях нет ничего сложного, все то, что дети учат в школе. Самым интересным показалось сочинение по написанному тексту. Его нужно было прочитать, осмыслить и сформулировать проблему, которая в нем заложена. В тексте была затронута проблема одиночества и необеспеченности пожилых людей», – поделилась Римма Ратникова.