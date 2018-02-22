Министр образования и науки Татарстана сдал ЕГЭ по русскому языку

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Татарстане прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзамен по русскому языку в казанской гимназии № 8 написал вице-премьер – министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

Для участия в мероприятии поступило более 800 заявок от жителей республики, в том числе в Казани – 45.

Участники ЕГЭ выполнили восемь заданий, последнее из которых включало написание мини-сочинения.

«Ничего сверхъестественного, пугающего и выводящего из равновесия. Перед экзаменом был проведен довольно подробный инструктаж, касающийся и заполнения бланков. Считаю, что уровень заданий вполне приемлем для тех, кто проходил школьную программу в течение нескольких лет. Если есть знания, то все понятно. Все области русского языка были затронуты. Думаю, что этих упражнений хватает, чтобы оценить общую грамотность», – поделился впечатлениями после сдачи ЕГЭ Рафис Бурганов.

«Надо быть максимально сконцентрированным, думать об экзамене, тогда все будет правильно. Хотя я за свою жизнь сдал много таких экзаменов, может быть, детское восприятие другое, больше волнения. Но думаю, что тот, кто готовится, будет себя чувствовать на ЕГЭ спокойно и при наличии базовых знаний хорошо выполнит задания. А в дальнейшем попадет в то учебное заведение, куда он стремится», – добавил глава Минобрнауки РТ.

Цель акции – показать родителям выпускников школ всю процедуру сдачи единого государственного экзамена.