Татарстан перейдет на технологию печати материалов ЕГЭ в аудитории

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в процедуру проведения ЕГЭ введут новшество. Контрольно-измерительные материалы будут распечатываться в аудитории в присутствии участников госэкзамена. В штабе, который имеется в каждом пункте проведения экзамена, работы будут сканироваться. Об этом сообщила сегодня журналистам во время проведения всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в казанской гимназии № 8 руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова.

Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта материалов в пунктах проведения экзаменов и перевода бланков ответов в электронный вид прошла 2 февраля в субъектах России. Печататься будут не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект экзаменационных материалов для выпускников, включая бланки.

«Данный процесс исключает момент того, что работу можно будет вскрыть и внести какие-то изменения. Работа по защищенным каналам связи уходит сначала в Региональный центр обработки информации, а потом уже в Москву. Федеральный центр тестирования распределяет в программе все работы. Тестовая часть проверяется автоматически, а часть с заданиями "С", более сложными, направляется в регионы, их будут проверять экспертные комиссии. Эксперты – учителя высшей квалификационной категории, которых для этого специально обучают. Все работы обезличены», – рассказала замминистра образования и науки РТ.

Она напомнила, что в период проведения итоговой аттестации работают онлайн-видеонаблюдатели. В 2017 году их было более 27 тыс., в 2016-м – более 17 тыс. «Рособрнадзор аккредитовывает этих людей, они получают определенный логин, пароль. Но у них есть доступ только в определенный регион. Смотрят видеотрансляцию и делают метки в программе, каждую мы тут же получаем», – уточнила Габдрахманова.

По ее словам, наблюдатели отмечают нарушителей, которые списывают, разговаривают или используют запрещенные на экзамене предметы.

«В пункте проведения экзамена присутствуют член ГЭК по контролю, член ГЭК, который распечатывает материалы, федеральные и региональные общественные наблюдатели из числа студентов педагогических вузов, ссузов, юридических специальностей. Они смотрят, подтверждается замечание или нет. Если да, то сразу составляется акт и членом ГЭК по контролю принимается решение об удалении участника с экзамена», – пояснила руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования.

В прошлом году было зафиксировано девять нарушений во время проведения ЕГЭ и ОГЭ, заметила она. «С телефонами попались выпускники прошлых лет, нынешние выпускники с ними не приходят, потому что понимают, что пронести их невозможно. Попались со справочными материалами. Естественно, нарушители сразу удаляются с экзамена, – добавила Габдрахманова. – В прошлом году никому из детей, у которых обнаружили справочные материалы, не было разрешено пересдать экзамен в тот же год. Они будут пересдавать в этом году».

Замминистра образования и науки подчеркнула, что в каждой аудитории пункта проведения экзамена установлены две видеокамеры. Если они отключаются, то видеонаблюдение необходимо восстановить в течение 15 минут, иначе работы участников ЕГЭ будут аннулированы.