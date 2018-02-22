В Татарстане более 18 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстане увеличится количество выпускников, которые будут сдавать единый государственный экзамен и основной госэкзамен. Так, ожидается, что ЕГЭ сдадут более 18 тыс. человек, ОГЭ – свыше 38 тыс.

Об этом сообщила сегодня журналистам во время проведения всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в казанской гимназии № 8 руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова.

Планируется открыть 86 пунктов проведения ЕГЭ и 138 – ОГЭ, рассказала замминистра образования и науки РТ. «Многие пункты проведения экзамена у нас совмещенные», – заметила она.

«И на ЕГЭ, и на ОГЭ самыми популярными предметами являются химия и обществознание», – отметила Габдрахманова.

В прошлом году в Татарстане ЕГЭ сдавали более 14,5 тыс. выпускников, ОГЭ – свыше 34,5 тыс. школьников.