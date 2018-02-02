Джина Лоллобриджида удостоилась именной звезды на Аллее славы Голливуда

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Актриса Джина Лоллобриджида, которой в 2017 году исполнилось 90 лет, удостоилась именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС.

Это 2628-я по счету звезда на Голливудском бульваре. Итальянская актриса лично присутствовала на церемонии открытия именного знака. Она отметила, что счастлива быть на этом бульваре, по которому она гуляла много раз.

Лоллобриджида стала известной благодаря французскому фильму «Фанфан-Тюльпан» и роли Эсмеральды в экранизации Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери» по роману Виктора Гюго. Более 30 лет назад она оставила съемки в кино и стала заниматься фотографией и скульптурой.

Джина Лоллобриджида имеет множество наград и званий. Среди них – орден Почетного легиона, «Золотой глобус», орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» и другие.