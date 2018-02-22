Отсутствие в Пестречинском районе РТ убойного цеха создает проблемы для бизнеса

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Отсутствие на территории Пестречинского района Татарстана убойного цеха назвал одной из проблем муниципалитета его глава Ильхам Кашапов. Об этом он заявил на заседании Совета района.

«Это создает большие проблемы для малого и среднего бизнеса при реализации продукции. Фермерам для забоя скота приходится обращаться в соседние районы», – цитирует нового руководителя района пресс-служба Госсовета РТ.

В своем выступлении Кашапов отметил, что ведущей и определяющей в муниципалитете остается сельскохозяйственная отрасль. В 2017 году валовая продукция сельского хозяйства составила 3 млрд 952 млн рублей (108 процентов к 2016 году). Большая часть ее (74 процента) приходится на отрасль животноводства. В прошлом году увеличились надои молока – в среднем 4 тыс. 760 кг на одну корову. «На 2018 год перед собой ставим задачу довести данный показатель до 5 тыс. кг на одну корову», – подчеркнул глава района.

Он также заметил, что в районе активно реализуются программы поддержки фермерских хозяйств и частных подворий. Так, на строительство мини-фермы молочного направления субсидии по 120 тыс. рублей получили три подворья. Субсидии на возмещение затрат на покупку молодняка птицы получили 54 подворья, на приобретение доильных аппаратов – девять семей (на сумму 133 тыс. 840 рублей). В рейтинге районов по итогам данной деятельности в 2017 году муниципальное образование занимает 20-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2016-м.

По словам руководителя муниципалитета, Пестречинский район активно привлекает инвестиции. Так, в прошлом году объем инвестиций составил более 8 млрд рублей, из них 906 млн рублей пришлось на сельское хозяйство. Развивается промплощадка GreenwichPark, запущено новое производство строительных материалов, введена в эксплуатацию первая очередь распределительного центра АО «Татспиртпром».

Основной проблемой организации данной работы, считает глава Пестречинского района, является обеспечение инженерной инфраструктурой. «Без ее развития создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в экономику района, остается крайне затруднительным», – констатировал Ильхам Кашапов. Требуется капитальный ремонт систем водоснабжения и в сельских поселениях района, особенно – в селе Старое Шигалеево.

В отчетной сессии Совета района принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.