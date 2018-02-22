В Пестречинском районе РТ недоимка по местным налогам выросла на 2 млн рублей

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана недоимка по местным налогам по сравнению с 2016 годом выросла на 2 млн 84 тыс. рублей. Об этом сообщил глава района Ильхам Кашапов на заседании Совета муниципалитета, на котором подводились итоги социально-экономического развития за 2017 год.

В заседании принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам руководителя района, причины роста – задолженность по НДФЛ и земельному налогу у четырех юридических лиц, проходящих процедуру банкротства, а также задолженность физических лиц по налогу на имущество и землю.

В своем выступлении докладчик отметил, что главным инструментом проведения социально-экономической и инвестиционной политики на территории района является районный бюджет. В прошлом году муниципальные доходы и расходы были сбалансированы. По собственным доходам наметилась положительная динамика: их получено на 1,2 процента больше, чем в 2016 году.

Объем валового территориального продукта увеличился по сравнению с 2016 годом на 4,6 процента. Индекс промышленного производства выше среднереспубликанского на 3,2 процента. Район занимает третье место в республике по производству мяса, добавил Кашапов.