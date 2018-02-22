Морозы задержатся в Татарстане почти на неделю

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Аномально холодная погода задержится в Татарстане почти на неделю, до 28 февраля, предупреждают республиканские синоптики.

Завтра, 23 февраля, на территории РТ ночью и утром столбики термометров опустятся до 17 – 22, а при прояснениях – и до 27 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до -10, -15 градусов.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в ночные часы похолодает до 19 – 24, а местами и до 30 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 12 – 17 градусов мороза.

В начале следующей недели, 26 – 28 февраля, в Татарстане сохранится очень холодная погода.

Среднесуточные температуры будут на 5 – 9 градусов ниже нормы, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ.