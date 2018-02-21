Московские морозы доберутся до Татарстана

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Аномально холодная погода Москвы, согласно данным Гидрометцентра РТ, будет наблюдаться и на территории Татарстана.

Как пишет «Интерфакс», с 23 по 28 февраля в российской столице среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7 – 12 градусов, а где-то и на 15 – 18.

В Татарстане, по прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в ближайшие три дня будет облачно с прояснениями. Местами пройдет снег.

22 февраля ночью температура воздуха составит 12 – 17 градусов ниже нуля, при прояснениях опустится до -21 градуса. Днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов мороза.

23 февраля морозы усилятся. Так, ночью минимальная температура воздуха прогнозируется от 17 до 22 градусов ниже нуля, при прояснениях ожидается до 25 градусов мороза. Максимум, который будет наблюдаться днем, составит 11 – 16 градусов мороза.

24 февраля морозы не ослабнут. Ночью будет -18..-23 градуса, при прояснениях – до -24..-29 градусов, днем – 12 – 17 градусов ниже нуля.