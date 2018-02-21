Глава Арского района прокомментировал ситуацию с отравлением детей в Казанбашской школе

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев сегодня на итоговой сессии района прокомментировал ситуацию, которая произошла в селе Казанбаш. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Глава района в своем выступлении не смог не затронуть ситуацию, когда в одной из школ в Арском районе Татарстана отравились дети. 39 школьников и двое взрослых были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на острое отравление. 13 февраля был задержан директор Казанбашской школы.

«К сожалению, данный инцидент показал, что профилактические меры проводились в недостаточной степени. Думаю, в этом направлении образовательным учреждениям необходимо более тесно работать с Роспотребнадзором», – отметил Ильшат Нуриев.

