Мухаметшин: Сабинский район нарастил налоговую базу, перешагнув рубеж в миллиард рублей

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сабинский район в ушедшем году серьезно нарастил свою налоговую базу, перейдя рубеж в один миллиард рублей. Об этом на сессии района, где подводились итоги 2017 года, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Вы находите новые формы работы с предприимчивыми людьми и серьезно нарастили свою налоговую базу, перейдя рубеж в один миллиард рублей», – подчеркнул глава татарстанского парламента и добавил, что Сабинский район ставит перед собой новые задачи по организации территорий общего развития.

Значительный вклад в развитие района вносит предприятие по производству очистных сооружений и систем водоподготовки «Евро Акцент Саба». Фарид Мухаметшин подчеркнул, что это очень востребованная продукция, особенно в тех районах, где уровень грунтовых вод высокий.

В своем выступлении спикер Госсовета Татарстана обратил внимание актива Сабинского района на необходимость снижения уровня безработицы. На сегодняшний день показатель Сабинского района существенно превышает среднереспубликанское значение. Также он призвал обратить внимание на укомплектованность медицинских учреждений кадрами, усилить работу по самообложению граждан. В 2017 году в районе было собрано более 7 миллионов рублей, это значительно меньше, чем в 2016 году.