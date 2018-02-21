Раис Минниханов призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Глава Сабинского района РТ Раис Минниханов на итоговом заседании Совета района призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость.

Сегодня на сессии подвели итоги социально-экономического развития Сабинского района за 2017 год. В заседании Совета района принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В своем выступлении Раис Минниханов назвал и одну из ключевых проблем района, которая характерна для большинства районов республики. За последние пять лет число родившихся детей уменьшилось на 103. Глава района надеется, что новые меры о выплате ежемесячного пособия при рождении первого ребенка, единовременные выплаты женщинам, проживающим в сельской местности при рождении первого и третьего ребенка, помогут исправить эту ситуацию.

«В вопросе рождаемости призываю наших верующих женщин – абыстаев и работников медицинских учреждений активно пропагандировать идеи неприменения средств, препятствующих зачатию ребенка, и непрерывания беременности среди женщин детородного возраста», – сказал Минниханов.

Глава района Раис Минниханов подчеркнул, что важным фактором роста экономики территории является развитие малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день их доля в общем объеме ВТП района составляет 33 процента. «В рамках стратегии развития района мы ставим для себя задачу увеличить этот показатель до 50 процентов», – отметил он.

Затронул глава района и вопрос о необходимости построить новую школу в Богатых Сабах, так как в существующих фактическое количество детей уже превышает нормативное. Раис Минниханов отметил, что в случае одобрения в новой школе будут внедрены стандарты World Skills для формирования профессиональных компетенций учеников.

Раис Минниханов также отметил, что следует разработать концепцию развития сельского туризма. «Потенциал района не используется. А у нас есть, что показать, это и Утерняское городище, и древнейшие захоронения, богатая история добычи меди, качественные досуговые учреждения», – сказал он.

В своем докладе Раис Минниханов напомнил о том, что этот год Президентом России объявлен Годом добровольца и волонтера и заявил о необходимости развития этого движения среди всех жителей района.

