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Фарид Мухаметшин в Сабинском районе посетил кооператив «Каймак»

21 февраля 2018, 14:56 , Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин в Сабинском районе посетил кооператив «Каймак» Глава парламента с рабочей поездкой побывал в Сабинском районе.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в ходе рабочей поездки в Сабинский район Татарстана Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин побывал в сельскохозяйственном кооперативе «Каймак». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Предприятие, начавшее работу летом прошлого года, сотрудничает с более чем 20 фермерами, сообщил председатель кооператива Айнур Мустафин. В кооперативе ежедневно перерабатывается до 2 тонн молока. В настоящий момент завершено строительство здания сырного цеха.

Глава парламента подчеркнул, что в РТ уделяется серьезное внимание вопросам поддержки деловой активности сельского населения, фермеров. Различные программы по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ помогают местным товаропроизводителям быть конкурентными. Напомнил он и о том, что вчера на заседании Госсовета РТ парламентарии обратились к главе российского Правительства с просьбой защитить отечественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции.

Также в рамках поездки в Сабинский район спикер Госсовета в селе Сатышево посетил музей, посвященный одному из крупнейших сельских медресе России XIX – начала XX вв. Реставрация здания завершилась в конце прошлого года. Экспозиция включает в себя подлинные предметы, отражающие быт и историю медресе: портфель и тетради шакирдов, молитвы-обереги, книги из библиотеки имам-хатыба махалли села Габдрахмана Мухаммедова. Музей оснащен современными мультимедийными технологиями.
 


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