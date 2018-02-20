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Медведев поручил подготовить предложения по ситуации на рынке молока после обращения Минниханова

20 февраля 2018, 17:44 , Фото: Ильнар Тухбатов, Салават Камалетдинов

Медведев поручил подготовить предложения по ситуации на рынке молока после обращения Минниханова В Минсельхозпрод РТ поступил ответ на обращение Президента Татарстана к Председателю Правительства РФ.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Обращение Президента Татарстана к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о ситуации на рынке молока принято к рассмотрению. Премьер-министр РФ поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу подготовить предложения по нормализации ситуации. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

Салават Камалетдинов

Тему снижения закупочных цен на молоко из-за избытка на рынке сухого молока Рустам Минниханов поднял 16 февраля на встрече Дмитрия Медведева с высшими должностными лицами субъектов РФ.

Ранее данная проблема была озвучена сельхозтоваропроизводителями республики на заседании итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ с участием Президента Татарстана 14 февраля.

Избыток сухого молока на рынке привел к значительному падению закупочных цен на молоко. В Татарстане снижение составило порядка 20 процентов.

«Наша республика производит много молока, и всегда молоко вывозилось. В этом году случилась такая ситуация, что вывоза нет, цена молока на 5 − 8 рублей меньше, чем в прошлом году, и это создает большую проблему населению», — сообщил Рустам Минниханов главе российского Правительства.

Как сказал Назип Хазипов, в Минсельхозпрод РТ поступил ответ на обращение Президента РТ к Председателю Правительства РФ. В нем содержится поручение Дмитрия Медведева вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу следующего содержания: «Ситуация с молоком требует внимания. Подготовьте предложения».

Сегодня Госсовет РТ также обратится к Дмитрию Медведеву из-за ситуации на рынке молочной продукции.


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