Умер известный русский писатель-фантаст Андрей Круз

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Известный русский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный под псевдоним Андрей Круз, скончался на 54-м году жизни, сообщает RT.
Причиной смерти Круза стала онкология. Диагноз был обнародован 7 декабря прошлого года, был объявлен сбор средств на лечение.
Круз написал несколько циклов романов, таких как «Земля лишних», «Эпоха мертвых», «У Великой реки», «Тьма», «Приграничье», «Я еду домой», «Ветер над островами».
С 2005 года писатель жил в Марбелье, Испания. Некоторые книги он писал совместно с женой Лурдес Марией Круз.
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