Скончался издатель и поэт Александр Шаталов

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Российский телеведущий, издатель и поэт Александр Шаталов скончался на 61-м году жизни, сообщает Lenta.ru.

О смерти выдающегося критика сообщили его близкие. Причиной кончины стала тяжелая болезнь.

Шаталов занимался критикой и поэзией, а также был литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой. В 1990 году создал журнал «Глагол». Кроме того, основал издательство, в котором впервые на русском языке были выпущены романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски и другие.

С 1993 года Шаталов работал на каналах НТВ, РТР, «Культура», «Домашний». В 1991 году стал членом Союза писателей СССР.

В последние годы снимал документальные фильмы о художниках. Героями его фильмов становились Оскар Рабин, Эрик Булатов, Владимир Немухин, Олег Целков.



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