Российский центр по примирению в Сирии подвергся массированному обстрелу

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Боевики из Восточной Гуты обстреляли Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Террористы также напали на жилые кварталы и гостиницы Дамаска, многие из которых оказались разрушены. Погибли мирные жители. Российские военные не пострадали.

ЦПВК был создан на территории Сирии в феврале 2016 года. Центр дислоцирован на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа, принимающая активное участие в военной операции ВКС РФ в Сирии на стороне Президента САР Башара Асада.