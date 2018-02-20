Проба Крушельницкого подтвердила употребление мельдония

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Допинг-проба В завоевавшего бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого подтвердила наличие мельдония в его организме. Это официально подтвердила пресс-служба делегации олимпийских атлетов из России, передает «Р-Спорт».

Ранее о положительном результате допинг-теста Крушельницкого сообщили СМИ со ссылкой на свои источники.

Делегация выразила сожаление в связи с инцидентом, но при этом подчеркнула, что «обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена».

Дело в отношении россиянина антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит перед завершением Игр.

Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Эта награда стала первой олимпийской медалью в истории российского керлинга.