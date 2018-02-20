В Татарстане поймали браконьеров из Чувашии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Группу браконьеров из Чувашии задержали в Апастовском районе Татарстана. На счету стрелков семь убитых кабанов.

Как сообщается на официальном портале Государственного комитета РТ по биоресурсам, в настоящее время отделом МВД РФ по Апастовскому району РТ решается вопрос о возбуждении уголовного дела на нарушителей.

Между тем, с 12 февраля текущего года вступил в силу приказ Минприроды РФ «О внесении изменений в приложения 1 и 3 к методике исчисления размеров вреда, причиненного охотничьим ресурсам…». Такса за незаконный отстрел диких животных значительно увеличена.

Компенсация за каждого кабана, добытого браконьерским способом, теперь составляет 30 тыс. рублей. Если «удачный» выстрел был сделан в общедоступных угодьях – то 90 тыс. Это не считая штрафа, попадающих под конфискацию орудий незаконного промысла и высокой вероятности получить реальный тюремный срок.

