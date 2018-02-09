Минприроды России увеличило штрафы за браконьерство

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). 12 февраля вступает в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии России, вносящий изменения в методику начисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам браконьерством. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Госкомитета РТ по биоресурсам.

Речь идет о существенном увеличении таксы для исчисления вреда, нанесенного природе незаконной охотой.

Так, с 40 до 80 тыс. рублей за голову выросла такса за незаконно добытого лося, с 30 до 60 тыс. – медведя. Соболь для браконьеров «подорожал» втрое – с 5 до 15 тыс. рублей, ондатра – впятеро – со 100 до 500 рублей.

Отмечается, что за отстрел без разрешения животного или зверя в общедоступных охотугодьях наказание браконьерам будет еще жестче – сумма исчисления вреда будет умножаться на три. То есть за убитого лося вместо 80 тыс. рублей стрелку придется заплатить государству 240 тыс. рублей.