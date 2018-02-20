Чакветадзе призвала перестать употреблять «запрещенные пилюльки»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе высказала мнение, что в запятнанной репутации керлингиста Александра Крушельницкого виноват он сам, и пора «перестать уминать за обе щеки запрещенные пилюльки». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, в том, что допинг-проба показала положительный результат на мельдоний, не нужно искать заказ или злой умысел.

«Почему никто даже не заикнулся о том, что, мол, так и так, чувак действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната? Почему всегда виноваты все вокруг и зачем постоянно искать ответственных за свои ошибки и промахи?» – написала Чакветадзе.

Она добавила, что спортсмену нужно завершать карьеру, когда он понимает, что не обойдется без запрещенных препаратов.

«Если не тянешь, значит, пора сворачиваться», – заключила Чакветадзе.

При этом сам Крушельницкий заявил, что никогда не имел дела с допингом.