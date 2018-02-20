Крушельницкий открестился от мельдония в своей допинг-пробе

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Керлингист, представляющий сборную России, Александр Крушельницкий заявил, что никогда не имел дела с допингом. Об этом сообщает Газета.Ru.

По его словам, он не мог намеренно принять мельдоний, который нашли в его крови после допинг-теста.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», – подчеркнул Крушельницкий.

Сегодня Спортивный арбитражный суд должен был принять решение в отношении Крушельницкого, но слушания перенесли. Есть вероятность, что Россия лишится бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.