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Крушельницкий открестился от мельдония в своей допинг-пробе

20 февраля 2018, 21:30 , Фото: pixabay.com

Крушельницкий открестился от мельдония в своей допинг-пробе По словам спортсмена, он никогда не пользовался запрещенными препаратами.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Керлингист, представляющий сборную России, Александр Крушельницкий заявил, что никогда не имел дела с допингом. Об этом сообщает Газета.Ru.

По его словам, он не мог намеренно принять мельдоний, который нашли в его крови после допинг-теста.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», – подчеркнул Крушельницкий.

Сегодня Спортивный арбитражный суд должен был принять решение в отношении Крушельницкого, но слушания перенесли. Есть вероятность, что Россия лишится бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.


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