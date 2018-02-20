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Госсовет РТ обратится к Медведеву из-за ситуации на рынке молочной продукции

20 февраля 2018, 16:18 , Фото: tatarstan.ru

Госсовет РТ обратится к Медведеву из-за ситуации на рынке молочной продукции Депутаты просят защитить отечественных сельхозпроизводителей, рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Государственный Совет Татарстана подготовил обращение к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции.

Сегодня на 35-м заседании республиканского парламента V созыва текст обращения зачитал председатель Комитета ГС по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«Убедительно просим вас в целях стабилизации цен на рынке молочной продукции защитить добросовестных отечественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции, а также дать поручение соответствующим структурам по усилению контроля за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повышению эффективности работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке», – говорится в обращении.

Отмечается, что Татарстан является одним из крупнейших в России производителей молока, на долю республике приходится более 8 процентов от объема производимого в стране молока.

Высокие результаты в производстве молока достигнуты благодаря реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2020 годы», а также благодаря целенаправленной работе сельхозпроизводителей.

Подчеркивается, что в течение 2017 года в страну были завезены в большом объеме сухое молоко, масла, сыры и сыроподобные продукты, что привело к перенасыщению российского потребительского рынка.

«Кроме того, многие молокоперерабатывающие предприятия других регионов вместо натурального сырья стали использовать сухое молоко. В этих условиях продукты, производимые из натурального молока, при действующих закупочных ценах оказались неконкурентными на рынке. На складах молокоперерабатывающих предприятий значительно увеличились остатки нереализованной продукции. Как следствие, оптово-отпускные цены на сухое обезжиренное молоко снизились по сравнению с прошлым годом на 37 процентов, на сливочное масло – на 29 процентов, на сыры – более чем на 10 процентов, что послужило одной из причин падения закупочных цен на молоко», – зачитал Хадеев.

«Государственный Совет РТ выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией на рынке молочной продукции республики. Снижение закупочных цен на молоко, начавшееся в 2017 году, продолжается и в текущем году. К примеру, в январе 2018 года стоимость 1 кг молока упала до 22 рублей. Разница к уровню прошлого года составляет 6 – 8 рублей на 1 кг. Это происходит не только в Татарстане, но и во многих субъектах РФ. Таким образом, в январе 2018 года денежная выручка от реализации молока у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же периодом прошлого года стала меньше на 25 и более процентов», – констатируется в тексте.

Такая ситуация на рынке молочной продукции негативно отражается и на состоянии личных подсобных хозяйств, заявил Хадеев.

«Производство и реализация молока становятся убыточными, в связи с этим некоторые собственники личных подсобных хозяйств уже сокращают поголовье коров. Производство молока – это самое капиталоемкое и долгоокупаемое производство в сельском хозяйстве. Сегодня произошел перекос доходов в ущерб сельхозпроизводителя: производственные затраты на каждый производимый литр молока за год увеличились, закупочные цены покрывают лишь текущие прямые затраты и не имеют инвестиционной составляющей для окупаемости. Начали возникать проблемы с обслуживанием кредитов и расти долги сельхозпроизводителей», – заключил он.

При голосовании это обращение поддержали 70 депутатов, один парламентарий выступил против.


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