Больной раком ведущий «Прогноза погоды» Александр Беляев возвращается на ТВ

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев возвращается на телеканал. Продюсеры канала уговорили Беляева попробовать свои силы, сообщает «СтарХит».



69-летний телеведущий рассказал, что съемочной команде предстоит посмотреть, достаточно ли хорошо ведущий будет смотреться в кадре, или болезнь все-таки наложила свой отпечаток.



Ведущий более шести лет борется с раком легких. Об онкологии он рассказал в прошлом году, когда состояние резко ухудшилось и пришлось сделать несколько сеансов химиотерапии. Скоро ведущему предстоит восстановительная операция. Александр Беляев проходит лечение в Онкологическом центре имени Блохина.

В свободное от лечения время ведущий старается проводить на свежем воздухе – вдали от Москвы. Беляев верит, что ему удастся побороть болезнь.

Ранее сообщалось, что Дарье Донцовой удалили грудь из-за онкологии.