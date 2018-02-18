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Дарье Донцовой удалили грудь из-за онкологии

18 февраля 2018, 10:09

Автор детективов призналась, что опасается рецидива.
Писателем года россияне признали Дарью Донцову

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Несколько лет назад Дарья Донцова смогла победить страшный недуг – рак груди четвертой стадии, пишут «Дни.Ру».

Писательнице сделали операцию и удалили грудь. Сейчас вместо одной груди у нее стоит протез. Но, по словам Донцовой, он практически не заметен, и на внешнем виде это никак не отражается.

«Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую», – рассказала Донцова в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Однако автор детективов призналась, что опасается рецидива. Из-за этого она никогда не отдыхает на море под палящим солнцем – врачи запретили. Из дальних поездок она предпочитает путешествия в Париж, где климат схож с московским.

Ранее из-за болезни Донцова переехала из Москвы, так как после сеансов химиотерапии ей было сложно дышать, а на свежем воздухе ее самочувствие сразу улучшалось.

Ранее сообщалось, что при лечении онкобольного Николая Караченцова планируют использовать гамма-нож. 

 

Публикация от Дарья Донцова (@dontsova_official)


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