Дарье Донцовой удалили грудь из-за онкологии

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Несколько лет назад Дарья Донцова смогла победить страшный недуг – рак груди четвертой стадии, пишут «Дни.Ру».



Писательнице сделали операцию и удалили грудь. Сейчас вместо одной груди у нее стоит протез. Но, по словам Донцовой, он практически не заметен, и на внешнем виде это никак не отражается.



«Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую», – рассказала Донцова в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».



Однако автор детективов призналась, что опасается рецидива. Из-за этого она никогда не отдыхает на море под палящим солнцем – врачи запретили. Из дальних поездок она предпочитает путешествия в Париж, где климат схож с московским.

Ранее из-за болезни Донцова переехала из Москвы, так как после сеансов химиотерапии ей было сложно дышать, а на свежем воздухе ее самочувствие сразу улучшалось.

Ранее сообщалось, что при лечении онкобольного Николая Караченцова планируют использовать гамма-нож.