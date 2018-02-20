В Татарстане 165 муниципальных служащих начнут работать в экипажах ГИБДД

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 35-м заседании Государственного Совета Татарстана V созыва депутаты поддержали внесение изменений в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в РТ». Согласно документу, будет создано 165 штатных мест муниципальных служащих для участия в организации безопасности дорожного движения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 31 декабря Президент РФ подписал указ, согласно которому в МВД России будут сокращены 10 тыс. сотрудников. ГИБДД потеряет практически одну пятую часть работников. Сокращение коснется и татарстанской Госавтоинспекции.

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин отметил, что в республике ведется работа по подбору кандидатов на дополнительные штатные единицы муниципальных служащих, которые будут работать совместно с ГИБДД. Уже имеется треть кандидатов, сказал он.

«В прошлом году 10 тыс. сотрудников ГИБДД в целом по стране были сокращены. Для Татарстана это 190 человек. Мы получим возможность ввести 165 единиц муниципальных служащих. При сокращении 190 сотрудников ДПС мы на трассах республики потеряли бы 23 круглосуточных наряда. Надо понимать, что, несмотря на видеофиксацию, есть нарушения, которые способны зафиксировать только сотрудники. Самое серьезное – пьянка за рулем», – констатировал Хохорин.

По его словам, уже предусмотрено распределение служащих по районам. «Их распределение есть: 42 – для Казани, по 25 – для Набережных Челнов и Нижнекамска, 12 – для Альметьевска. Еще 22 муниципальных образования получат от двух до шести единиц. Будут сохранены 23 круглосуточных экипажа. Сейчас прорабатывается вопрос оснащения формой и удостоверениями. В ближайшее время начнем укомплектовывать», – подчеркнул министр.

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов заметил, что муниципальные служащие будут введены в те районы, где произошло сокращение сотрудников ГИБДД.

«Решение было поддержано Президентом Татарстана. Привлекаться к работе муниципальные служащие будут исключительно в составе экипажей, в которые обязательно должны входить сотрудники ГИБДД. Муниципальные служащие будут оказывать содействие в безопасности дорожного движения, фиксировать нарушения с применением технических средств», – заключил депутат.