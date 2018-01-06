В ГИБДД сократили 10 тысяч должностей

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В ГИБДД России сократили 10 тысяч должностей. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, подписанном 31 декабря 2017 года.

В новом году МВД оставляет 894 871 человек, из них сотрудников органов внутренних дел – 746859 человек, остальные – госслужащие и другие гражданские лица.

По информации «Газеты.ру», сокращение на10 тысяч человек коснется только сотрудников ГИБДД. Сокращения пройдут во всех регионах, но не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрацией авто и приемами экзаменов. У попавших под сокращение сотрудников будет возможность перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД.