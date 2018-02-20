Исполнительница «Лабутенов» на татарском и Вил Усманов дадут концерты в районах РТ

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 21 февраля, Кукморский и Балтасинский районы Татарстана посетят звезды татарской эстрады.

В Министерстве культуры РТ рассказали, что публику зажгут ансамбль танца «Казан кичлэре» и популярные эстрадные исполнители Вил Усманов, Айсылу Габдинова и Айдар Габдинов.

У Айсылу Габдиновой уникальный голос и подача. Она может исполнять и в народной, и в академической, и в эстрадной манерах. В 2016 году Габдинова исполнила татароязычную пародию «Алабута» на песню «Экспонат» Сергея Шнурова и стала очень популярной. В 2008 году девушка участвовала в конкурсе «Татар Кызы» и стала победительницей. Также исполнительница является лауреатом башкирской «Песни года». Отец певицы, заслуженный артист Татарстана Айдар Габдинов, также примет участие в концерте.

Другого участника концерта – Вила Усманова отличают красивый голос, подобранный репертуар, открытость и яркость автора-исполнителя. Своими душевными песнями он способен вызвать самые теплые и глубокие эмоции у любой аудитории.