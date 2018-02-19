Владимир Алекно заявил о важности развития детских спортивных школ

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Не у всех одаренных детей есть возможность играть в футбол на высоком уровне, поскольку прекращают работу спортивные школы. Об этом заявил сегодня главный тренер волейбольного клуба «Зенит – Казань» Владимир Алекно в региональном избирательном штабе Владимира Путина.

«Детские спортивные школы перестали работать. Это то, что я хочу донести. Десятки спортсменов высокого класса эта школа воспитала. Сегодня она исчезает, и это непорядок. Массовое развитие спорта важно, но нужны и детские школы, и тренеры. Ведь не у всех есть возможность заплатить и идти в профессиональную команду», – подчеркнул тренер.

Он рассказал, как однажды в Москве попал на тренировку юных футболистов, которая проходила на стадионе ЦСКА. «Тренировались мальчики, наверное, 12 – 14 лет. У каждого яркая форма, кроссовки. На каждого по одному – два тренера. Это хорошо, что есть возможность. Вижу, за сеткой стоят три парня в вытянутых трико, кедах. Для меня это проблема. Сегодня не у всех одаренных детей есть возможность заниматься футболом на высоком уровне. Превратили все это в коммерцию», – отметил Алекно.