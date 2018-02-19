Владимир Алекно рассказал о поцелуе Путина на фуршете после Олимпиады

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в региональном избирательном штабе Владимира Путина волонтеры расспросили главного тренера казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно об Олимпиаде-2012 в Лондоне.

«Меня спрашивают: “Что у тебя было после Олимпиады?”. Я говорю: поцелуй Владимира Владимировича Путина», – ответил с юмором экс-наставник сборной России.

Российская сборная по волейболу на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году выиграла «золото».

Алекно рассказал, что сразу после матча ему позвонил Президент РФ Владимир Путин и поздравил спортсменов с победой.

«Говорит: “Такой же, как и ты, сижу мокрый, смотрел по телевизору”. Владимир Владимирович тогда мне сделал замечание, что я матом ругаюсь. Я ему объяснил, что не женщин тренирую, а мужчин. Когда обычным языком говорю, то не понимают, когда на русском – слышат. Он посмеялся. А после награждения был фуршет. Он подошел к нашему столику, всю игру пересказал. Уходит, а мы стоим в стороне, вдруг разворачивается, идет ко мне, наклоняется и целует. Говорит: “Ты у меня молодец”. И пошел дальше», – вспомнил тренер.