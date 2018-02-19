Владимир Алекно рассказал, зачем отправил «Зенит» в колонию

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня главный тренер волейбольного клуба «Зенит – Казань» Владимир Алекно во время посещения регионального избирательного штаба Владимира Путина поделился с волонтерами секретами воспитания спортсменов. Он признался, что однажды ему пришлось сводить игроков в колонию, чтобы повлиять на их поведение.

«С моей стороны проводится огромная работа не только для того, чтобы они побеждали. Я слежу за тем, как они себя ведут в самолете, разговаривают с людьми. Не думайте, что все гладко», – сказал тренер казанской команды.

В качестве примера он привел случай, который произошел с его подопечным в 2010 году. «Была сильная команда, шла подготовка к лондонской Олимпиаде. Все побеждаем, выигрываем. Смотрю, тренировки идут как-то лениво, поступает информация, что кого-то в баре увидели в ненужное мне время. Последней каплей стало то, что мой знакомый инспектор позвонил и сообщил: “Я тут твоего бойца в два часа ночи остановил, он мост Миллениум со скоростью 160 км проехал”. Я поинтересовался, что он с ним сделал. Инспектор ответил, что отпустил, потому что он игрок “Зенита”. Думаю: мы катимся не туда», – рассказал Алекно.

По его словам, он тогда обратился к министру внутренних дел республики и попросил для волейболистов доступ в колонию. «Я ему позвонил и сказал, что хочу свою команду сводить в тюрьму. В 2010 году команда побывала в тюрьме, им показали камеры, они с заключенными пообщались, увидели “пожизненных”. Когда мы вышли оттуда, я отвел спортсмена и сказал: “Вот эти люди, многие из них, определили свое будущее, особенно дети. Еще раз проедешь с такой скоростью и можешь тоже определить”», – подчеркнул он.

В то же время Алекно отметил, что волейболисты – воспитанные игроки. «Убираю у них звездность, потому что когда часто выигрываешь, легко оторваться от земли, потом падать больно. Люди должны понимать, что есть другая сторона – не только афиши, кассы, медали. Не все дозволено, даже если ты медийный человек», – заключил он.