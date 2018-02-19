Владимир Алекно поговорил с волонтерами о патриотизме в избирательном штабе Путина

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня главный тренер волейбольного клуба «Зенит – Казань» Владимир Алекно посетил региональный избирательный штаб Владимира Путина. Доверенное лицо кандидата в Президенты России ознакомился с работой организации и пообщался с волонтерами на тему патриотизма.

О деятельности штаба гостю рассказал руководитель исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев. Штаб работает в Казани ежедневно с 9.00 до 18.00. Помимо организации предвыборной кампании в республике, выполняет функцию общественной приемной кандидата. Так, на сегодня с предложениями в избирательную программу Путина обратились около 100 жителей РТ.

«В штаб ежедневно приходит население со своими просьбами, предложениями, пожеланиями. Телефонные звонки раздаются, люди уточняют, где их избирательный участок. Около 200 звонков поступает по разным вопросам. Есть предложения по спорту», – сообщил Кондратьев.

Он также отметил, что продолжается набор волонтеров. «Было 400 заявок. Мы уже отобрали 54 волонтера и дальше будем продолжать. Начались мероприятия, где они работают», – сказал руководитель регионального исполкома отделения партии.

«Сейчас избирательная кампания вошла в свою активную фазу, то есть идет обсуждение всех вопросов в СМИ, в сетях, проходят встречи с доверенными лицами. Начались дебаты», – заметил он.

В беседе с волонтерами Алекно подчеркнул, что для него огромная честь быть доверенным лицом кандидата.

«С большим желанием принял это предложение. Меня часто спрашивают, почему. Все познается в сравнении. Могу судить по себе. В 90-е годы я был вынужден уехать за границу. Развалился чемпионат Советского Союза по волейболу, а я еще был игрок. Прожил там 14 лет, поскольку здесь не было возможности играть. Все эти годы я был там чужой. Сегодня спорт развивается. Практически ни один российский волейболист не играет за рубежом, все в своей стране, потому что есть возможность жить, зарабатывать, прославлять наш спорт. Нашу страну признали, стали уважать. А экономические сложности мы все вместе преодолеем», – заявил он.

«Я так же, как и другие люди, хочу жить в сильной и надежной стране», – добавил тренер.

Волонтеры обратились к гостю со своими вопросами и предложениями. В частности, были затронуты темы детского спорта, школ и тренеров. «На это нужно обратить внимание. Постараемся донести до руководства», – заверил он журналистов после завершения встречи.

«Я бы назвал это мероприятие “встречей поколений”. Сегодня Владимир Алекно рассказал нашим волонтерам, насколько важно любить свою родину, быть ее патриотом, всегда быть готовым к тому, чтобы в самое трудное время сплотиться и отстаивать интересы своей страны. Я считаю, что это общение получилось. И одна из самых правильных тем, которую выбрал наш именитый тренер, – патриотизм. Мы ее будем дальше развивать в избирательной кампании», – резюмировал Кондратьев.

В январе доверенными лицами кандидата были назначены зампредседателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, руководитель департамента организации программы «Посетитель» АНО «Исполнительная дирекция спортивный проектов» Анна Захматова и председатель Молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров.

В феврале среди доверенных лиц был назван Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. А гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин представляет Татарстан в центральном избирательном штабе.

В Татарстане активно работают избирательные штабы и других кандидатов в Президенты России. Выборы в стране пройдут 18 марта.