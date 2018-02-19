Во время стрельбы у храма в Кизляре людей спасла блаженная

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Блаженная спасла людей во время стрельбы у храма в Кизляре, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, трагедия произошла 18 февраля в небольшом дагестанском городе Кизляр. 22-летний вооруженный бандит начал беспорядочную стрельбу по прихожанам у храма Георгия Победоносца.

В этот момент рядом с церковью находилась блаженная нищенка Ирина Мелькомова. Ее здесь все прекрасно знали – она частенько сидела у храма и просила милостыню. В тот момент, когда мужчина начал стрелять, женщина бесстрашно бросилась на террориста. Она кричала и била его руками и сумкой.

Мужчина несколько раз выстрелил в грудь защитнице. К сожалению, от полученных ранений Ирина скончалась. Своим поступком она помогла спастись другим прихожанам, среди которых были женщины и дети. Пока Ирина отвлекала на себя внимание террориста, прихожане успели закрыться в храме.

Трагедия унесла жизни пяти человек. Еще пятерых с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу. Террорист был убит.