Берег реки в Заинске могут благоустроить за счет федерального гранта

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Берег реки Зай в Заинске смогут облагородить в том случае, если будет выигран федеральный грант. Город примет участие в конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщает «Заинск-информ».

На берегу водоема планируют обустроить набережную, оборудовать место для купания, разместить прогулочные дорожки и развлекательные зоны. Среди возможных вариантов рассматривают и строительство кафе с видом на Зай.

В ближайшее время проект вынесут на общественное слушание.

17 февраля помощник Президента РТ Наталия Фишман объявила, что в Татарстане определены территории для участия в федеральном конкурсе благоустройства городов. По ее словам, для воплощения проекта в жизнь Правительство РФ выделит 5 млрд рублей. Он должен включать исследования культурного и исторического наследия города, его должно поддержать население.