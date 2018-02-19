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Общество

Берег реки в Заинске могут благоустроить за счет федерального гранта

19 февраля 2018, 21:14

На берегу водоема планируют возвести набережную, оборудовать место для купания, разместить прогулочные дорожки и развлекательные зоны.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Берег реки Зай в Заинске смогут облагородить в том случае, если будет выигран федеральный грант. Город примет участие в конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщает «Заинск-информ».

На берегу водоема планируют обустроить набережную, оборудовать место для купания, разместить прогулочные дорожки и развлекательные зоны. Среди возможных вариантов рассматривают и строительство кафе с видом на Зай.

В ближайшее время проект вынесут на общественное слушание.

17 февраля помощник Президента РТ Наталия Фишман объявила, что в Татарстане определены территории для участия в федеральном конкурсе благоустройства городов. По ее словам, для воплощения проекта в жизнь Правительство РФ выделит 5 млрд рублей. Он должен включать исследования культурного и исторического наследия города, его должно поддержать население.


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