В РТ определены территории для участия в федеральном конкурсе благоустройства городов

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане определены территории, которые примут участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Об этом рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман, сообщает пресс-служба лидера республики.

Среди возможных участников Фишман назвала Чистополь и Елабугу. В исторических поселениях и малых городах должно проживать не более 100 тысяч человек, пояснила она.

По ее словам, для воплощения проекта в жизнь Правительство РФ выделит 5 млрд рублей. Он должен включать исследования культурного и исторического наследия города, его должно поддержать население. Победителями конкурса станут 60 малых городов, 20 из которых являются историческими поселениями.

Об особенностях подготовки и проведения конкурса Президент РТ Рустам Минниханов поручил рассказать главам муниципальных образований, чтобы они подготовили «дорожную карту».